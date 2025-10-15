Diário do Nordeste
Sport x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em situações distintas na tabela, clássico nordestino, em Recife, movimenta a rodada 28 do Brasileirão

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul é artilheiro do Ceará na temporada com 13 gols marcados, 7 pela Série A
Foto: Kid Júnior/SVM

Em busca de sequência positiva na temporada, o Ceará encara o Sport, às 20h, desta quarta (15), em duelo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico nordestino coloca de frente equipes que vivem situações diferentes na tabela de classificação, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. O Leão da Ilha tem uma decisão na busca contra o rebaixamento, já o Vozão quer colar no G-8.

O Ceará chega no duelo depois de vencer o Santos por 3 a 0, na Arena Castelão. A vitória fez o Alvinegro pular para a 10ª posição com 34 pontos. O time teve dez dias de preparação para enfrentar os pernambucanos. Diante do Sport, o Vozão tenta repetir os feitos contra Cruzeiro e São Paulo, quando bateu seus adversários longe da capital cearense. 

O Sport vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, em partida atrasada do Brasileirão. O confronto, que aconteceu em Minas Gerais, deixou o time de Daniel Paulista em situação ainda mais delicada na lanterna, com 16 pontos somados em 26 partidas até aqui. Apesar de jogar em casa, as torcidas organizadas do rubro-negro prometem boicote depois da diretoria “vender” o mando de campo no duelo contra o Flamengo.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também destacam o duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO COM BAIXAS

O técnico Léo Condé tem duas baixas de titulares para o confronto. O zagueiro Marcos Victor e o volante Dieguinho não embarcaram para Recife e estão entregues ao departamento médico. O defensor trata fascite plantar, enquanto o camisa 20 sentiu desconforto na panturrilha no duelo contra o Santos. Ao todo, 23 jogadores foram relacionados para o duelo nordestino pela Série A. 

Sem poder contar com duas peças do seu “time principal”, a tendência é que Marllon comece na zaga, enquanto que no meio-campo, Richardson e Fernando Sobral disputam a vaga de Dieguinho. No setor ofensivo, Condé tem mexido bastante no lado esquerdo, que ainda não tem um “dono” para a posição. Pedro Henrique, Paulo Baya e Fernandinho são os mais cotados para a equipe titular.

O Ceará não tem baixas por suspensão, mas conta com uma lista de seis “pendurados”. Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Lourenço, Pedro Henrique e Galeano são peças que somam dois cartões amarelos e precisam ter cautela para não ficarem de fora do duelo contra o Atlético-MG.

Titular contra o Santos, Lucas Mugni espera mais uma oportunidade na equipe titular. O meia argentino que marcou na vitória por 3 a 0, na rodada passada, é o “garçom” do time na temporada, com nove assistências ao longo do ano. Ex-atleta do Sport, o camisa 10 entende bem da atmosfera na Ilha do Retiro.

"Vai ser um jogo muito difícil e, enquanto a gente, acho que é o que estamos fazendo durante o ano todo que é tomando cada jogo como uma final. Alguns nós conseguimos vencer, conseguimos jogar bem, outros nem tanto, mas passou o jogo, a gente mudava de novo nossa mentalidade e focava no próximo jogo. A gente teve essa semana que foi atípica, porque foram uns 10 dias que a gente treinou, foi muito bom e a gente treinou bem e acho que chegamos muito bem preparados", destaca Mugni.
Lucas Mugni
Meia-atacante do Ceará

Ao lado do Corinthians, o Alvinegro de Porangabuçu tem o 8º melhor aproveitamento como visitante no Brasileirão (33,3%). Em 13 duelos até aqui, a equipe conseguiu 3 vitórias, 4 empates e sofreu 6 derrotas. O Vovô bateu Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo na competição. 

LEÃO DA ILHA NA PRESSÃO

Para o duelo desta noite, o Sport tem baixas na zaga e no meio-campo. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque certo fica por conta do meia-atacante Hyoran, que trata lesão na coxa. Além da derrota em Belo Horizonte, o duelo com o Galo Mineiro trouxe ainda a dúvida na lateral-direita, já que Aderlan também sentiu desconforto. 

Ao lado de Vasco e Fortaleza, o Sport tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 41 gols sofridos. Em apenas cinco ocasiões na competição, o time entrou em campo e não tomou bola na rede.

Defesa ruim e ataque pior. O Leão da Ilha detém o pior setor ofensivo no Brasileirão, com apenas 20 gols marcados em 26 partidas disputadas até aqui. Derik Lacerda é o artilheiro da equipe na Série A, com cinco gols marcados, seguido por Lucas Lima, que tem quatro. Barletta e Romarinho, ex-Ceará e Fortaleza, respectivamente, somam duas bolas na rede cada. 

Dentro de casa, o Sport tenta sua terceira vitória no Brasileirão. Os únicos adversários que o Leão bateu foram Corinthians e Grêmio em 26 partidas realizadas. O time de Daniel Paulista somou apenas 9 pontos em 36 disputados no Recife. Em 12 duelos, a equipe tem apenas um triunfo, seis empates e cinco derrotas, o que deixa um aproveitamento na casa de 25% como mandante na Série A.

Daniel Paulista, de 43 anos, chegou em junho e é o terceiro treinador da equipe pernambucana nesta temporada. Antes do brasileiro, o português Pepa conseguiu o acesso para a Série A e o título de campeão Pernambucano em maio, mas foi demitido um mês depois. O seu compatriota António Oliveira permaneceu por apenas quatro partidas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | SPORT X CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife-PE

Data: 15/10/25 (quarta-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitra: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Árbitro Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Árbitro Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)


 

