Fortaleza: recomeço no Estadual pensando na Série A

Até a Série A do Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 30 de maio, o Fortaleza disputará apenas o Campeonato Cearense, já que foi eliminado da Copa do Nordeste na semifinal, e a 3ª Fase da Copa do Brasil, quando enfrenta o rival Ceará, só será em junho. Ao entrar em campo neste sábado, às 19 horas, contra o Caucaia, no Castelão, o Tricolor de Aço inicia um novo momento do clube, após a saída de Enderson Moreira, que deixou o clube após a eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste.

É um momento de transição no comando do clube, já que Léo Porto, auxiliar permanente, conduzirá os jogadores até a chegada de um novo técnico. As tratativas iniciaram logo após a demissão de Enderson no domingo anterior, mas não avançaram.

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle

Para os jogadores leoninos, a chance de se remotivarem aguardando a chegada do novo treinador. Serão 6 jogos até o fim da 2ª Fase, com o Leão procurando uma nova identidade até lá. O Leão já tem 3 pontos da vitória sobre o Atlético Cearense, ainda no dia 10 de março, da 1ª rodada. O objetivo leonino é terminar a 2ª Fase na liderança e jogar com vantagem nas semifinais e se chegar lá, na decisão, todas em jogo único.

O volante Ederson destacou que o período será de evolução até a Série A começar.

"Tem um tempo maior para o nosso principal objetivo, que é o Brasileiro, e para a Copa do Brasil. Então, a gente tem um tempo maior para trabalhar com quem for. Tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar bem, porque os treinamentos estão sendo muito bons, e com uma pessoa, com novos métodos, a gente vai evoluir ainda mais".

Legenda: O Fortaleza vive um período de transição sem um treinador e será comandado por Léo Porto até que ele seja contratado Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O auxiliar Léo Porto, que comandará o Fortaleza, deve manter a base que vinha jogando para solidificar uma formação para o novo técnico. Assim, o Leão deve jogar com Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Wanderson e Carlinhos; Matheus Jussa, Éderson e Matheus Vargas; Robson, Wellington Paulista e David.