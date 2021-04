Fortaleza amplia contatos para novo técnico; Ariel Holan mostra simpatia ao projeto

A diretoria do Fortaleza intensificou os contatos na busca pelo novo técnico. Com o período de entrevistas encerrado, o Diário do Nordeste apurou que os candidatos principais demonstraram simpatia ao projeto apresentado, como o argentino Ariel Holan.

O comandante deixou o Santos no início da semana e acerta detalhes para a rescisão, que deve ocorrer neste sábado (1º). O perfil ofensivo agrada ao clube, que irá iniciar análise das pretensões salariais e do tempo de contrato.

Vale ressaltar que há três nomes na lista final de opções no mercado. As demais alternativas, mantidas em sigilo, também concluíram as etapas anteriores. Todos se enquadram no quesito tático desejado.

O processo é cauteloso e almeja maior acerto. Com as últimas experiências e o intervalo de trabalho, há compreensão de que é possível contratar um treinador de alto nível para a temporada de 2021.

Legenda: O auxiliar fixo Léo Porto comanda o Fortaleza até a definição do novo treinador Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Nas conversas, a diretoria tricolor apresentou também o elenco e a estrutura oferecida. No aguardo de uma definição, o auxiliar fixo Léo Porto irá comandar a equipe contra o Caucaia, no sábado (1º), às 16h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense.

Foco no mercado

A busca por um novo treinador ocorre desde o último domingo (25), com a demissão de Enderson Moreira. O primeiro alvo, no mercado nacional, foi Fernando Diniz, ex-São Paulo. As tratativas não avançaram.

Com o avançar do tempo, a gestão ampliou as alternativas e trabalhou também com nomes estrangeiros. Pelo intervalo longo até o início da Série A, o clube compreende um prazo interesse para permitir essa adaptação.