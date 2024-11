Fortaleza pode confirmar vaga na Libertadores na próxima rodada; veja cenário

O Fortaleza está muito próximo de confirmar a sua classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. A vaga pode ser garantida já na próxima rodada, a 33ª da Série A do Brasileirão 2024, que começa nesta sexta-feira (8).

Caso o Fortaleza vença o Vasco, chega aos 63 pontos. Precisaria torcer para o Bahia não vencer o Juventude. Com essas duas condições, o Tricolor do Pici estaria matematicamente confirmado na Libertadores de 2025.

O cálculo é simples: nesse cenário, a distância do Fortaleza para fora do G-6 seria de 16 ou 17 pontos. Restariam apenas cinco rodadas por jogar, o que significa 15 pontos em disputa. O Leão não poderia mais sair da zona de classificação para a Libertadores.

Legenda: Torcida do Fortaleza com letreiro da Libertadores Foto: Kid Junior/SVM

VAGA PRÓXIMA MESMO COM EVENTUAL VITÓRIA DO BAHIA

O cenário pode ser favorável para o Fortaleza mesmo que o Bahia vença o Juventude. Isto porque a probabilidade do G-6 virar G-7 é alta. Isso só não aconteceria se o Cruzeiro perder a Sul-Americana e/ou ficar fora do G-6 e se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, e o Atlético-MG ganhar a Libertadores, com o Flamengo fora do G-6 na Série A.

Considerando um eventual G-7 (muito provável de acontecer), bastaria o Fortaleza vencer o Vasco para confirmar vaga na Libertadores. O Cruzeiro, atual oitavo colocado, tem 44 pontos, e vencendo todos os seus jogos até o final da Série A, chegaria no máximo a 62 pontos, não ultrapassando o Fortaleza, que teria 63 pontos com a vitória sobre o Vasco.

QUANDO É O JOGO DO FORTALEZA?

O Fortaleza recebe o Vasco no sábado (9), às 19h, na Arena Castelão. No mesmo dia e na mesma hora, o Bahia visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).