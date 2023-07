Fortaleza oficializa contratação do meia Kervin Andrade; veja detalhes

Nesta terça-feira (25), o Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista venezuelano Kervin Andrade. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o atleta, ex-Deportivo La Guaira-VEN, chega com contrato de empréstimo válido por um ano, até julho de 2024.

O jovem, de 18 anos, integrará a equipe Sub-20 do Leão e vai compor o grupo que disputa o Campeonato Cearense da categoria e a Taça Fares Lopes.

KERVIN ANDRADE

Kervin Andrade é cria do Deportivo La Guaira. Na equipe venezuelana, o meio-campista soma 57 jogos, seis gols e uma assistência desde 2021. No Torneio de Toulon de 2023, o jovem esteve em campo três vezes, o suficiente para ser escolhido como o melhor atleta venezuelano da competição.

Kervin também esteve presente na lista do 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, observatório de futebol de maior credibilidade do mundo.

The top 20 most promising Attacking Midfielders according to CIES. 😍 pic.twitter.com/iaf7wk3LWh — Pro Future Stars (@ProFutureStars1) April 27, 2023

FICHA TÉCNICA

Nome: Kervin Mario Andrade Navarro

Data de nascimento: 13/04/2005 (18 anos)

Posição: Meia-atacante

Naturalidade: Puerto Ordaz-VEN