Fortaleza acerta contratação de Kervin Andrade, joia venezuelana; veja detalhes

De acordo com o jornalista André Hernan, o Fortaleza acertou a contratação do meio-campo venezuelano Kervin Andrade, ex-Deportivo La Guaira. O atleta de 18 anos foi considerado o melhor jogador da Venezuela no Torneio de Toulon, competição que reúne jogadores entre 17 a 23 anos, de 2023, no qual seu país terminou na 8ª posição. O contrato do jovem com o Tricolor do Pici será por empréstimo 1 ano e meio com opção de compra ao término do período.

🚨Fortaleza bateu martelo e contratou volante Venezuelano Kervin Andrade de 18 anos. Considerado melhor jogador venezuelano do torneio de Toulon esse! Contrato de empréstimo 1 ano e meio com opção de compra! — André Hernan (@andrehernan) June 29, 2023

Em apuração realizada pelo Diário do Nordeste, o jovem chegará para, inicialmente, compor as categorias de base do Leão. Porém, nada impede que ele seja integrado ao grupo profissional, já que Juan Pablo Vojvoda costumar dar oportunidades aos jovens valores da casa.

KERVIN ANDRADE

Kervin Andrade é cria do Deportivo La Guaira. Na equipe venezuelana, o meio-campista soma 57 jogos, seis gols e uma assistência desde 2021. No Torneio de Toulon de 2023, o jovem esteve em campo três vezes, o suficiente para ser escolhido como o melhor atleta venezuelano da competição.

The top 20 most promising Attacking Midfielders according to CIES. 😍 pic.twitter.com/iaf7wk3LWh — Pro Future Stars (@ProFutureStars1) April 27, 2023

Kervin também esteve presente na lista do 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, observatório de futebol de maior credibilidade do mundo.