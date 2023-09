Fortaleza empresta lateral-esquerdo ao Sport até o final da temporada

O lateral-esquerdo Nathan foi emprestado pelo Fortaleza ao Sport até o final da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo próprio clube cearense na tarde desta sexta-feira (8). O jogador de 25 anos já havia sido emprestado ao Athletic e ao Pouso Alegre.

O Fortaleza informou que, ao final da temporada 2023, caso aconteça um novo acordo com o Sport e Nathan permaneça em definitivo na Ilha do Retiro, o Tricolor do Pici terá direito a 30% dos direitos econômicos do jogador.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2023, Nathan será emprestado pela terceira vez pelo Leão em 2023. Na atual temporada, foram sete jogos com a camisa do Athletic, de Minas Gerais, e outras 13 partidas pelo Pouso Alegre, de Minas Gerais.

Com a camisa do Fortaleza, foram 21 partidas no Campeonato Brasileiro de Aspirantes nas temporadas 2021 e 2022. Atualmente ele integrava o elenco profissional do Leão, a pedido do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

NOVO DESAFIO PARA NATHAN

O Sport ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação da Série B do Brasileirão 2023. O Leão da Ilha soma 46 pontos na competição, após 26 rodadas disputadas do torneio nacional. O Fortaleza desejou sucesso ao jogador em seu novo clube.