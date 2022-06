Fortaleza embarca para jogo com Atlético-MG sem Robson e com volta de Lucas Crispim; veja lista

O Fortaleza embarcou nesta sexta-feira (24) para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda relacionou 22 jogadores, mas ficou sem o atacante Robson, que sofreu uma lesão no estiramento ligamentar no joelho, segundo confirmou a equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares.

As novidade nos convocados da comissão técnica são o meia Lucas Crispim e o volante Jussa. O primeiro ficou fora do Clássico-Rei por opção de Vojvoda, mesmo reintegrado ao elenco. O outro atleta estava no departamento médico por desconforto na coxa direita.

Vale ressaltar que o capitão e defensor Tinga passou por uma cirurgia para corrigir lesão ligamentar no pé esquerdo e segue afastado das atividades. O volante Hércules está no DM por conta de um edema no adutor da coxa direita.

A partida ocorre no sábado (25), no Mineirão, pela 14ª rodada da Série A de 2022. A bola rola às 21h.

Relacionados do Fortaleza para enfrentar o Atlético-MG

Goleiros : Marcelo Boeck e Fernando Miguel.

: Marcelo Boeck e Fernando Miguel. Zagueiros : Titi, Benevenuto, Ceballos, Habraão e Landázuri.

: Titi, Benevenuto, Ceballos, Habraão e Landázuri. Alas : Pikachu, Juninho Capixaba, Vitor Ricardo e Lucas Crispim.

: Pikachu, Juninho Capixaba, Vitor Ricardo e Lucas Crispim. Volantes : Ronald, Felipe e Jussa.

: Ronald, Felipe e Jussa. Meias : Lucas Lima e Matheus Vargas.

: Lucas Lima e Matheus Vargas. Atacantes: Igor Torres, Depietri, David da Hora, Silvio Romero, Moisés e Romarinho.