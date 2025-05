Santos x CRB pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (1), às 18 horas, contra o CRB, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro praiano, como campeão da Série B, entra diretamente na 3ª Fase. Na Série A, o Santos está em crise, na 19ª colocação com apenas 4 pontos em 6 jogos e demitiu Pedro Caixinha. Para seu lugar, contratou Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite, que fará sua estreia.

O CRB, está na Série B e tem 10 pontos em 5 rodadas, estando na 6ª colocação. A equipe alagoana também entra diretamente na 3ª Fase por ter sido vice-campeã da Copa do Nordeste de 2024. A vaga seria do Fortaleza, mas como o Leão foi G4 da Série A no mesmo ano, ficou com a vaga via Brasileirão e o CRB herdou a da Copa do Nordeste.

Palpites

inter@

Onde assistir

Amazon Prime.

Prováveis escalações

SANTOS

Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Guilherme, Tiquinho Soares e Gabriel Veron. Técnico: Cléber Xavier

CRB

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segóvia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Douglas Baggio, Breno Herculano e Thiaguinho. Técnico: Eduardo Barroca