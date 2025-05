Botafogo/PB x Flamengo pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (1), às 20 horas, contra o Botafogo/PB, no estádio Castelão, em São Luis (MA), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro, como campeão da Copa do Brasil 2024, entra diretamente na 3ª Fase. Na Série A, o time carioca é o líder, com 14 pontos em 6 rodadas, vindo de goleada diante do Corinthians por 4 a 0 no Maracanã. Na Libertadores, o Flamengo é o 3º colocado do Grupo C, com apenas 4 pontos em 3 rodadas.

Já o Botafogo/PB, nesta Copa do Brasil, passou pela Portuguesa/RJ nos pênaltis, e goleou o Concórdia por 4x0. Na Série C, é o 7º colocado com 5 pontos em 3 rodadas.

Palpites

inter@

Onde assistir

Amazon Prime.

Prováveis escalações

Botafogo/PB

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Guilherme Santos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. Técnico: Antônio Carlos Zago



Flamengo

Matheus Cunha; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís