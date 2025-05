Estreia do Fortaleza na Copa do Brasil: Reflexo da temporada? | Jogada do Leão #14

O Fortaleza estreou na Copa do Brasil contra o Retrô/PE e empatou por 1 a 1, com o futebol bem abaixo do esperado. Seria um reflexo do que vem acontecendo na temporada 2025? Como o Tricolor de Aço pode mudar o cenário, visando o restante da temporada?

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, conta com a participação do Ricardo Tavares, do Futebol Cearense e o Saulo Alves, do Glória e Tradição.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

Assista ao vídeo: