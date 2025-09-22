Fortaleza é vice-campeão da Taça Brasil de Futsal após ser superado pelo Ser Santiago-RS

O Fortaleza foi superado pelo Ser Santiago-RS e ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil de Futsal. O grupo gaúcho venceu a partida por 6 a 4. duelo entre as equipes ocorreu nesta segunda-feira (22), no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Dudu (2), Bob e Neto. Já Rani (3), Dudu, Leonardo e Boi Bandido marcaram para o adversário.

O time gaúcho puxou as ações ofensivas. A equipe abriu o placar aos dois minutos, com Dudu. Não demorou muito para o grupo ampliar a vantagem com Rani e Boi Bandido. Do outro lado, o Fortaleza buscava uma reação. Ela veio com Dudu, após jogada ensaida. A partir daí, Bob marcou para o Leão e Dudu deixou mais um para a equipe cearense.

Ainda no primeiro tempo, a equipe gaúcha aumentou a vantagem com Leonardo, que converteu tiro livre. No segundo tempo, os visitantes não vacilaram e voltaram a marcar. Rani balançou novamente as redes mais duas vezes para deixar o hat-trick. O grupo cearense ainda tentou reagir, e viu Neto diminuir, mas não foi o bastante para encostar no placar.