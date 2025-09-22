Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza é vice-campeão da Taça Brasil de Futsal após ser superado pelo Ser Santiago-RS

Equipe foi derrotada pelo Ser Santiago-RS

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza é vice-campeão da Taça Brasil.
Foto: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza foi superado pelo Ser Santiago-RS e ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil de Futsal. O grupo gaúcho venceu a partida por 6 a 4. duelo entre as equipes ocorreu nesta segunda-feira (22), no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Dudu (2), Bob e Neto. Já Rani (3), Dudu, Leonardo e Boi Bandido marcaram para o adversário. 

O time gaúcho puxou as ações ofensivas. A equipe abriu o placar aos dois minutos, com Dudu. Não demorou muito para o grupo ampliar a vantagem com Rani e Boi Bandido. Do outro lado, o Fortaleza buscava uma reação. Ela veio com Dudu, após jogada ensaida. A partir daí, Bob marcou para o Leão e Dudu deixou mais um para a equipe cearense. 

Ainda no primeiro tempo, a equipe gaúcha aumentou a vantagem com Leonardo, que converteu tiro livre. No segundo tempo, os visitantes não vacilaram e voltaram a marcar. Rani balançou novamente as redes mais duas vezes para deixar o hat-trick. O grupo cearense ainda tentou reagir, e viu Neto diminuir, mas não foi o bastante para encostar no placar.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

teaser image
Alexandre Mota

Rodada é ruim para Fortaleza e aumenta pressão contra Sport

Assuntos Relacionados
técnico do ceara

Jogada

Em 2025, Léo Condé tem maior sequência sem vitórias no Ceará desde que assumiu o time

Última vitória do Alvinegro ocorreu em agosto

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogadores

Jogada

Fortaleza é vice-campeão da Taça Brasil de Futsal após ser superado pelo Ser Santiago-RS

Equipe foi derrotada pelo Ser Santiago-RS

Redação Há 1 hora
ex-jogador de futebol

Jogada

Neneca, ex-goleiro, morre aos 45 anos após infarto durante jogo de futebol

Ex-atleta ganhou títulos nacionais

Redaçãp Há 2 horas
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: segunda chapa é registrada para concorrer à presidência do clube

Pleito está marcado para novembro

Redação 22 de Setembro de 2025

Jogada

Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

Competição tem início neste sábado (27)

Crisneive Silveira 22 de Setembro de 2025
jogador de futebol perde gol embaixo da trave

Jogada

VÍDEO: Bizarro! Sem marcação, jogador perde gol em cima da linha, na Copa Santa Catarina

Lance ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo

Redação 22 de Setembro de 2025