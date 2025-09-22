Rodada é ruim para Fortaleza e aumenta pressão contra Sport

O encerramento da 24ª rodada da Série A foi ruim para o Fortaleza. Na luta pela permanência, o time cearense viu a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar de novo, além de um concorrente direto se aproximar na tabela. Assim, aumenta a pressão.

Com a goleada sofrida para o Palmeiras, a equipe seguiu com 18 pontos, na vice-lanterna. Em paralelo, o Sport, lanterna, ganhou do Corinthians em casa e chegou aos 14, ficando mais próximo. E o Vasco, o primeiro fora do Z-4, chegou aos 24: logo, a distância para o Leão aumentou de cinco para seis.

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

É fato que o prognóstico era negativo, pois pontuar no Allianz Parque é muito difícil, no entanto, a tarefa leonina exige uma constância de pontuação para consolidar a reação e a sobrevivência no Brasileirão passa pelas próximas quatro partidas: Sport (C), São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C).

"Nosso objetivo é o próximo jogo contra um rival direto como o Sport, e mais ainda o São Paulo, que certamente serão os dois jogos em casa em que esses seis pontos serão importantes para nós [...] Tem outro campeonato que a gente joga que são os nossos rivais diretos, sabemos que a nossa tabela não está no topo e brigando com o Palmeiras, mas sim com os rivais diretos como será a próxima partida que é Sport. E esse é o trabalho, de reestabelecer a confiança". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

No próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, Fortaleza x Sport protagonizam uma verdadeira batalha pela vida no Brasileirão. Um jogo com impacto muito além dos três pontos, que pode reverberar no estado anímico dos elencos e até sacramentar o destino de cada uma das equipes.

Ceará aumenta distância do Z-4

Legenda: O Ceará aumentou a distância para a zona de rebaixamento da Série A Foto: Ismael Soares / SVM

Com o objetivo inicial de garantir a permanência para buscar competições internacionais na Série A, o Ceará aumentou a distância para o Z-4. Com o empate em 1 a 1 com o Bahia, o Vovô se manteve na 11ª posição, mas agora tem 28 pontos. Deste modo, viu a margem de segurança subir de cinco para seis em comparação com o Vitória-BA (22), que é o clube que atualmente abre a zona de rebaixamento.

Nesse recorte, o cenário ainda é seguro, no entanto, o time alvinegro precisa reencontrar o caminho das vitórias para resolver logo essa meta esportiva, principalmente pelos resultados dos demais times da 2ª página da tabela. Dos outros concorrentes, o Grêmio venceu o Gre-Nal por 3 a 2 e saltou para a 12ª colocação, com 28, e o Santos bateu São Paulo por 1 a 0 e foi para 14º, com 26. Logo, a disputa continua em aberto.

Jogos da 25ª rodada da Série A