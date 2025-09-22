Rodada é ruim para Fortaleza e aumenta pressão contra Sport
As equipes se enfrentam na próxima rodada, na Arena Castelão
O encerramento da 24ª rodada da Série A foi ruim para o Fortaleza. Na luta pela permanência, o time cearense viu a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar de novo, além de um concorrente direto se aproximar na tabela. Assim, aumenta a pressão.
Com a goleada sofrida para o Palmeiras, a equipe seguiu com 18 pontos, na vice-lanterna. Em paralelo, o Sport, lanterna, ganhou do Corinthians em casa e chegou aos 14, ficando mais próximo. E o Vasco, o primeiro fora do Z-4, chegou aos 24: logo, a distância para o Leão aumentou de cinco para seis.
É fato que o prognóstico era negativo, pois pontuar no Allianz Parque é muito difícil, no entanto, a tarefa leonina exige uma constância de pontuação para consolidar a reação e a sobrevivência no Brasileirão passa pelas próximas quatro partidas: Sport (C), São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C).
"Nosso objetivo é o próximo jogo contra um rival direto como o Sport, e mais ainda o São Paulo, que certamente serão os dois jogos em casa em que esses seis pontos serão importantes para nós [...] Tem outro campeonato que a gente joga que são os nossos rivais diretos, sabemos que a nossa tabela não está no topo e brigando com o Palmeiras, mas sim com os rivais diretos como será a próxima partida que é Sport. E esse é o trabalho, de reestabelecer a confiança".
No próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, Fortaleza x Sport protagonizam uma verdadeira batalha pela vida no Brasileirão. Um jogo com impacto muito além dos três pontos, que pode reverberar no estado anímico dos elencos e até sacramentar o destino de cada uma das equipes.
Ceará aumenta distância do Z-4
Com o objetivo inicial de garantir a permanência para buscar competições internacionais na Série A, o Ceará aumentou a distância para o Z-4. Com o empate em 1 a 1 com o Bahia, o Vovô se manteve na 11ª posição, mas agora tem 28 pontos. Deste modo, viu a margem de segurança subir de cinco para seis em comparação com o Vitória-BA (22), que é o clube que atualmente abre a zona de rebaixamento.
Nesse recorte, o cenário ainda é seguro, no entanto, o time alvinegro precisa reencontrar o caminho das vitórias para resolver logo essa meta esportiva, principalmente pelos resultados dos demais times da 2ª página da tabela. Dos outros concorrentes, o Grêmio venceu o Gre-Nal por 3 a 2 e saltou para a 12ª colocação, com 28, e o Santos bateu São Paulo por 1 a 0 e foi para 14º, com 26. Logo, a disputa continua em aberto.
Jogos da 25ª rodada da Série A
- 27.09 (sábado) - Fortaleza x Sport | Arena Castelão, às 16h
- 27.09 (sábado) - Vasco x Cruzeiro | São Januário, às 18h30
- 27.09 (sábado) - Juventude x Internacional | Alfredo Jaconi, às 18h30
- 27.09 (sábado) - Atlético-MG x Mirassol | Arena MRV, às 21h
- 28.09 (domingo) - Grêmio x Vitória-BA | Arena do Grêmio, às 11h
- 28.09 (domingo) - Fluminense x Botafogo | Maracanã, às 16h
- 28.09 (domingo) - Bahia x Palmeiras | Arena Fonte Nova, às 16h
- 28.09 (domingo) - RB Bragantino x Santos | Cícero de Souza Marques, às 18h30
- 28.09 (domingo) - Corinthians x Flamengo | Neo Química Arena, às 20h30
- 29.09 (segunda) - São Paulo x Ceará | Morumbis, às 20h