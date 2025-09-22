Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito
Equipes se enfrentam no sábado (27) pela Série A do Brasileirão
A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Sport, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta terça-feira (23), com ingressos a partir de R$ 10.
Para esta partida, o Fortaleza liberou 5 mil vagas para a categoria “Pra Todo Tricolor”, programa de sócio-torcedor gratuito. Estes torcedores serão distribuídos entre os setores Superior Central e Inferior Norte da Arena Castelão. O jogo será às 16h.
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.
- Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Superior Sul: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)
- Promoção sócio acompanhante (Superior Sul): R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Especial: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Bossa Nova: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)
- Premium: R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia)
- Visitante: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)