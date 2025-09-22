Titular do Fortaleza é suspenso e não enfrenta o Sport

O zagueiro argentino Emanuel Brítez irá desfalcar o Fortaleza na partida contra o Sport, no próximo sábado (27). Ele completou a série de três cartões amarelos na Série A do Brasileirão e terá que cumprir suspensão automática.

Brítez foi advertido com um cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, no último sábado (20). De acordo com a súmula do jogo, assinada pelo árbitro Alex Stefano, o zagueiro do Fortaleza desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem.

O técnico Martín Palermo tem alternativas no elenco para a vaga de Brítez, como o chileno Kuscevic, o jovem Cristovam, da base, e o recém-contratado Lucas Gazal. Outro nome seria Benevenuto, mas este está em transição após edema muscular na coxa.

Fortaleza e Sport se enfrentam no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto entre os dois últimos colocados do Campeonato Brasileiro.