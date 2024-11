Fortaleza decide título do Campeonato Brasileiro de futsal contra Apodi, neste domingo (1)

O Fortaleza faz o jogo decisivo pelo título da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal neste domingo (1). Diante da torcida, que tem dado apoio ao time, o Tricolor vai em busca do título inédito na modalidade. No duelo de ida, as equipes ficaram no empate de 3 a 3. O técnico Olivaldo Facó fala do desafio na busca pela taça inédita.

"A preparação está bem intensa, como é a nossa equipe. Trabalhos de muita intensidade, como promete ser o jogo. É uma final importante para a história do clube e esperamos que, dentro dessa semana, que a gente tire as dúvidas que ainda existem. E que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar o objetivo principal, que é o título", reforço o técnico.

Legenda: Olivaldo Facó, técnico de futsal do Fortaleza. Foto: Felipe Honorato/Fortaleza EC

O Fortaleza encerrou a primeira fase em segundo lugar do Grupo A, com 18 pontos somados em nove jogos. Nas oitavas de final, o time terminou em décimo, com dois pontos em duas partidas. Nas quartas, a equipe terminou em primeiro, com seis pontos em duas partidas diante do Concordia. Nas semifinais, o Tricolor do Pici venceu os dois jogos contra o Sport Recife e fechou na liderança com seis pontos.

Já o Apodi fechou a primeira fase em terceiro lugar do Grupo B, com 18 pontos em nove jogos. Na etapa seguinte, o time ficou com dois pontos em dois jogos e avançou em oitavo. A equipe ficou em segundo nas quartas, com quatro pontos em dois jogos, quando superou o América (RN). Nas semis, passou pelo Yeesco (RS).

Fortaleza e Apodi se enfrentam no domingo (1), no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 9h (de Brasília). O duelo será transmitido pela TV Verdes Mares.