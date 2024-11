Fortaleza jogará partida do Cearense de 2025 com intervalo menor por pré-temporada nos EUA

A tabela do Campeonato Cearense de 2025 foi divulgada e o Fortaleza vai disputar duas partidas com um intervalo menor que às 66 horas previstas em regulamento. A marcação dos jogos, no entanto, teve a anuência do próprio clube, que não poderá jogar no dia 18 de janeiro, data de estreia da competição. Isso porque o clube estará em pré-temporada nos Estados Unidos.

Como pretende disputar a competição estadual com o time principal e estará com a delegação fora do país até o dia 19 de janeiro, o Tricolor do Pici alinhou com a Federação Cearense de Futebol (FCF) para estrear com a partida da 2ª rodada, contra o Horizonte, dia 25 de janeiro, e dois dias depois, 27, encarar o Cariri em duelo válido pela 1ª rodada. A mentora da competição emitiu comunicado sobre o assunto nesta sexta-feira (29).

A decisão “foi acordada entre as partes, levando em consideração o cronograma da pré-temporada”, informa trecho da nota da FCF. O Fortaleza vai participar da 1ª edição da Orlando Cup - Pro Series em 2025. Dois adversários já estão confirmados: Santos e Atlético Nacional (COL). A disputa será entre os dias 11 e 19 de janeiro.

Dez equipes vão participar da disputa estadual, que terá início no dia 18 de janeiro. O Grupo A é formado por Ceará, Floresta, Maracanã, Horizonte e Cariri. O Grupo B é formado por Fortaleza, Ferroviário, Iguatu, Barbalha e Tirol.

Veja também Jogada Fortaleza conhece datas e adversários de torneio de pré-temporada nos EUA; confira Jogada Grupos do Campeonato Cearense 2025 estão definidos; veja o chaveamento

Leia a nota da FCF:

“A Federação Cearense de Futebol informa que recebeu comunicado oficial do Fortaleza Esporte Clube a respeito de sua pré-temporada nos Estados Unidos, programada para janeiro de 2025.

O clube manifestou o desejo de participar de todas as partidas do Campeonato Cearense Superbet 2025 com sua equipe principal, reafirmando seu compromisso com a competição.

Portanto, o Fortaleza Esporte Clube disputará uma partida do campeonato com um intervalo menor que 66 horas entre os jogos. Essa decisão foi acordada entre as partes, levando em consideração o cronograma da pré-temporada.”

Jogos do Fortaleza no Campeonato Cearense 2025:

25/1 - Horizonte x Fortaleza (2ª rodada)

27/1 - Fortaleza x Cariri (1ª rodada)

30/1 - Fortaleza x Maracanã (3ª rodada)

2/2 - Floresta x Fortaleza (4ª rodada)

8/2 - Fortaleza x Ceará (5ª rodada)