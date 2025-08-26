Fortaleza completa um mês sem vencer

Com a derrota sofrida pelo Fortaleza pelo Mirassol no domingo (24) na Arena Castelão, o Tricolor completou um mês completo sem saber o que é vencer. A última vitória leonina aconteceu contra o Bragantino por 3 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A, realizado na Arena Castelão no dia 26. A sequência negativa entretanto, não é a pior da temporada do Leão, tendo em vista que antes desse resultado positivo, a equipe vinha de dois meses sem vencer.

Com todos os jogos comandados por Renato Paiva, o Leão foi a campo sete vezes, tendo sido cinco em compromissos válidos pela elite nacional e dois pelas oitavas da Copa Libertadores, no qual o Fortaleza enfrentou o Vélez e foi eliminado da torneio continental. Como retrospecto desses jogos, o Leão sofreu cinco derrotas e dois empates, tomando 13 gols e marcando somente três gols no intervalo.

Legenda: Última vitória do Fortaleza foi contra o Bragantino, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A, na Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

FORTALEZA DESDE A ÚLTIMA VITÓRIA CONTRA O BRAGANTINO:

Grêmio 2 x 1 Fortaleza - Série A, 29/07

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Série A, 03/08

Fortaleza 0 x 5 Botafogo - Série A, 09/08

Fortaleza 0 x 0 Vélez - Libertadores, 12/08

Fluminense 2 x 1 Fortaleza - Série A, 16/08

Vélez 2 x Fortaleza - Libertadores, 19/08

Fortaleza 0 x 1 Mirassol - Série A, 24/08

PARA QUEBRAR A SEQUÊNCIA SEM VENCER

Fazendo a pior campanha do Futebol Cearense na era dos pontos corridos e na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza volta a campo no dia 31, contra o Internacional, no Beira-Rio, às 20h30. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série A do Campoenato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques