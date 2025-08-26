Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza completa um mês sem vencer

Última vitória tricolor foi contra o Bragantino, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 16:28)
Jogada
Legenda: Sequência sem vencer é a 2ª pior da temporada do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

Com a derrota sofrida pelo Fortaleza pelo Mirassol no domingo (24) na Arena Castelão, o Tricolor completou um mês completo sem saber o que é vencer. A  última vitória leonina aconteceu contra o Bragantino por 3 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A, realizado na Arena Castelão no dia 26. A sequência negativa entretanto, não é a pior da temporada do Leão, tendo em vista que antes desse resultado positivo, a equipe vinha de dois meses sem vencer.

Com todos os jogos comandados por Renato Paiva, o Leão foi a campo sete vezes, tendo sido cinco em compromissos válidos pela elite nacional e dois pelas oitavas da Copa Libertadores, no qual o Fortaleza enfrentou o Vélez e foi eliminado da torneio continental. Como retrospecto desses jogos, o Leão sofreu cinco derrotas e dois empates, tomando 13 gols e marcando somente três gols no intervalo.

Foto de Última vitória tricolor foi contra o Bragantino, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A
Legenda: Última vitória do Fortaleza foi contra o Bragantino, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A, na Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

FORTALEZA DESDE A ÚLTIMA VITÓRIA CONTRA O BRAGANTINO:

  • Grêmio 2 x 1 Fortaleza -  Série A, 29/07
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza -  Série A, 03/08
  • Fortaleza 0 x 5 Botafogo -  Série A, 09/08
  • Fortaleza 0 x 0 Vélez -  Libertadores, 12/08
  • Fluminense 2 x 1 Fortaleza -  Série A, 16/08
  • Vélez 2 x  Fortaleza -  Libertadores, 19/08
  • Fortaleza 0 x 1 Mirassol -  Série A, 24/08

PARA QUEBRAR A SEQUÊNCIA SEM VENCER

Fazendo a pior campanha do Futebol Cearense na era dos pontos corridos e na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza volta a campo no dia 31, contra o Internacional, no Beira-Rio, às 20h30. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série A do Campoenato Brasileiro.

Sob supervisão de Vladimir Marques

Assuntos Relacionados
vojvoda

Jogada

Novo técnico do Santos, Vojvoda se emociona ao citar Pelé e revela conversa com Neymar; veja vídeo

Técnico foi apresentado nesta terça-feira (26)

Crisneive Silveira Há 44 minutos

Jogada

Em boa fase no Sub-20 do Ceará, Melk mira classificação às semifinais da Copa do Nordeste

Camisa 10 do Vozão, meia marcou dois gols nas últimas duas partidas que realizou

Redação Há 51 minutos
Foto de Fortaleza completa um mês sem vencer

Jogada

Fortaleza completa um mês sem vencer

Última vitória tricolor foi contra o Bragantino, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto do Fortaleza Sub-13

Jogada

Seis atletas do Fortaleza são convocados para a Seleção Brasileira de Futebol de Salão Sub-13

Além do Brasil, a competição conta com França, Paraguai, Canadá, Austrália, México, Colômbia e Quênia e será realizado em Caucaia

Samir de Carvalho* Há 2 horas
atleta

Jogada

Sob orientação do Centro de Saúde, Ceará foca na preparação para o duelo contra o Juventude

Equipes se enfrentam no sábado, pelo Brasileirão

Crisneive Silveira Há 2 horas
Foto de Pedro Raul em Ceará x Grêmio no Brasileirão 2025

Jogada

Ceará faz sua melhor campanha na era dos pontos corridos na Série A do Brasileirão

Depois de 20 rodadas, Vozão tem o seu melhor desempenho na Série A do Brasileirão

Daniel Farias 26 de Agosto de 2025