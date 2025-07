Fortaleza x RB Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com um empate no último jogo e uma semana de preparação, o Fortaleza tem mais um desafio neste sábado (26). O duelo será com o RB Bragantino, a partir das 18h30, na Arena Castelão, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço está na 19ª colocação com 11 pontos, após empatar com o Bahia por 1 a 1 e está sem vencer há dez jogos.

O Massa Bruta também vive um momento complicado, mesmo dentro do G4. A equipe ocupa o quarto lugar, com 27 pontos, mas já acumula duas derrotas consecutivas: para o Vitória, fora de casa, e para o Flamengo, como mandante. O Bragantino quer vencer para se manter no topo da tabela e voltar a boa fase.

O retrospecto mostra um confronto equilibrado, com 15 jogos no total, com sete vitórias para as duas equipes e apenas um empate. Com o Fortaleza como mandante, foram oito partidas, quatro vitórias do Leão do Pici, três triunfos do RB Bragantino e um empate.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O time do técnico Renato Paiva tem dois desfalques por suspensão, após sofrer o terceiro cartão amarelo: Lucero e Martínez. A expectativa de substituição, principalmente no ataque, é do recém-chegado ao grupo, Adam Bareiro.

Há também os seis atletas que seguem no departamento médico:

Moisés (atacante): Segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta se lesionou no dia 13 de abril, no jogo contra o Internacional;

David Luiz (zagueiro): Tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda;

João Ricardo (goleiro): Fratura no quinto dedo da mão esquerda devido a um trauma localizado;

⁠Brenno (goleiro): Fratura no quinto dedo da mão direita após uma disputa durante o jogo contra o Ceará;

Bruno Pacheco (lateral-esquerdo): Em transição de uma tendinite no joelho direito;

⁠Gustavo Mancha (zagueiro): Em transição do tratamento de um trauma no cotovelo direito.

Como dúvida, surge o zagueiro Brítez, que foi substituído no último jogo após sentir dores. Durante a semana treinou durante a semana, mas no treino aberto dessa sexta-feira (25), não estava com o restante do grupo.

Na lista de pendurados, estão David Luiz, Brítez, Gustavo Mancha e Zé Welison.

COMO CHEGA O RB BRAGANTINO?

Fernando Seabra, treinador do RB Bragantino, tem o desfalque do goleiro Cleiton, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo da última quarta-feira (23). Quem assume a posição de titular é o reserva Lucão.

De fora por lesões, devem ficar de fora o zagueiro Eduardo e o atacante Henry Mosquera, que deixaram o jogo contra o Flamengo com dores.

Há uma expectativa também de mudanças feitas por Seabra para controlar a carga de jogos dos atletas, que terão um desafio pela Copa do Brasil alguns dias após a partida contra o Tricolor de Aço.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinicius Silvestre, Eros Mancuso, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Marinho, Adam Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

RB Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

FORTALEZA X BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 17ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 26/07/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)