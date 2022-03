Fortaleza chega à semifinal da Copa do Nordeste pela 6ª vez em 13 edições disputadas

O Fortaleza dá mais um passo importante rumo à final da Copa do Nordeste após golear o Atlético-BA por 5 a 1. Firme na busca pelo bicampeonato em 2022, o retrospecto é positivo para o Leão. O Tricolor soma seis semifinais dentre as 13 edições disputadas pelo clube. O aproveitamento é de quase 50% no histórico de classificação para essa fase.

Das 19 edições já realizadas da Copa do Nordeste (2022 a 2013, 2010, 2003 a 1997 e 1994), o Fortaleza não participou de seis: 1997, 1999, 2000, 2003, 2014 e 2018. Dentre as 13 que disputou, chegou a cinco semifinais e aguarda adversário para encarar a sexta.

O Tricolor foi campeão do torneio em 2019. Na semifinal daquele ano, encarou o Santa Cruz e venceu o jogo por 1 a 0 com gol de Romarinho. Em 2021, a equipe foi eliminada pelo Bahia, que venceu por 2 a 4 nos pênaltis. Ederson e Lucas Crispim converteram para o Fortaleza.

O Leão vai enfrentar o vencedor de Botafogo-PB x Náutico. Ainda não há data definida para as semifinais. A equipe estreia no Brasileirão contra o Cuiabá, no dia 10 de abril.

Histórico de Semifinais do Fortaleza no Nordestão:

2022 - Fortaleza x Botafogo-PB ou Náutico

2021 - Fortaleza 0 (2)x(4)0 Bahia - Eliminação nos pênaltis

2020 - Fortaleza 0x1 Ceará

2019 - Fortaleza 1x0 Santa Cruz

2013 - Fortaleza 2x2 Campinense (acumulado) - O time paraibano venceu por 1 a 0 em casa e garantiu vaga na final.

2001 - Bahia 2-1 Fortaleza

Acompanhe mais detalhes sobre o Leão do Pici no Jogada 1º Tempo desta quarta-feira: