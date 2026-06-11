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Presidentes do Ceará e da SAF do Fortaleza viajam para EUA com grupo da CBF

A entidade convidou os dirigentes para reuniões e estreia do Brasil

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:46)
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Legenda: João Paulo Silva e Bruno Cals são representantes cearenses no evento da CBF
Foto: Gabriel Silva / Ceará | Leonardo Moreira / Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou representantes dos 40 times das Séries A e B para uma imersão nos Estados Unidos, um dos países-sedes da Copa do Mundo de 2026. Do futebol cearense, o Ceará enviou o presidente João Paulo Silva, enquanto o Fortaleza marca presença com o gestor Bruno Cals, que é o presidente da Sociedade Anômica do Futebol (SAF) do clube tricolor.

As viagens iniciaram na quarta-feira (10), com programação até domingo (14), quando retornam ao Brasil. Vale ressaltar que todos os custos, como passagens e hospedagens, são pagos pela CBF.

Na atividade, o grupo de trabalho tem reuniões sobre a criação de uma liga unificada do futebol brasileiro, além de encontros com gestores da Major League Soccer (MLS) e outras ligas norte- americanas, a fim de perceber práticas de funcionamento dos EUA para a incorporação no Brasil.

Além disso, os dirigentes também realizam uma visita técnica à sede da MLS e uma reunião institucional com representantes da Liga de Futebol Americano (NFL). A comitiva ainda assistirá à partida de estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos, em Nova York, no sábado (13), às 19h.

Cronograma da CBF

A imersão nos EUA é a segunda grande operação internacional da CBF. Como parte de um projeto de integração do presidente Samir Xaud para a criação de uma liga unificada no país, a entidade também financiou a viagem dos dirigentes das Séries A e B para Espanha, Inglaterra e Alemanha.

O processo ocorreu em janeiro. Na oportunidade, o Estado foi representado pelo presidente alvinegro João Paulo Silva, além do presidente Mauro Carmélio, da Federação Cearense de Futebol (FCF).

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