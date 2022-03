Fortaleza leva susto, mas goleia e está nas semifinais da Copa do Nordeste

O Fortaleza está na semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço goleou o Atlético/BA por 5 a 1 na noite desta terça-feira (22) no Castelão e está entre os 4 melhores do torneio regional. O Leão tomou um susto ao sofrer um gol logo com um minuto de jogo, mas empatou ainda no 1º tempo com Renato Kayzer e deslanhou na etapa final, marcando mais uma vez com Kayzer, Moisés, Romero e Hércules.

O Leão espera o vencedor de Botafogo/PB e Náutico que se enfrentam nesta quarta-feira às 20h em João Pessoa, para conhecer seu adversário nas semifinais, em jogo no sábado, no Castelão, mais uma vez um jogo único.

Susto

Logo no primeiro ataque do jogo, o Atlético surprendeu o Fortaleza. O time ganhou um escanteio com menos de um minuto, e na cobrança, Cesinha desviou para marcar: 1 a 0.

O gol sofrido cedo deixou os jogadores apreensivos, assim como o torcedor leonino na arquibancada. A equipe ficou alguns minutos errando demais até criar uma boa jogada aos 5 minutos. Após passe de Tinga, Pikachu entrou em velocidade bateu para defesa do goleiro, e na sobra, Lucas Lima chutou em cima do defensor.

Apesar da chance criada, o nervosismo continuou e só aos 13 minutos, o Leão voltou a criar uma chance em jogada de Lucas Lima, que cruzou por elevação e Robson bateu de primeira, raspando a trave.

O Atlético voltou a sair para o jogo e quase marcou o segundo aos 17 minutos, com Jerry cabeceando e Pikachu tirando em cima da linha. Na sobra, Thiaguinho finalizou buscando o ângulo, com Max salvou o Leão com grande defesa.

Após os gols perdidos pelo time visitante, o time tricolor ficou ainda mais nervoso, sem conseguir criar boas jogadas. A torcida na arquibancada também mostrava ansiedade com o time.

Quando aos 29 minutos, o gol finalmente saiu. Lucas Lima cruzou na área, Pikachu escorou para Renato Kayzer, que bateu forte para empatar, marcando o seu primeiro com a camisa do Fortaleza.

Legenda: Renato Kayzer marcou dois gols pelo Leão, seus primeiros com a camisa tricolor Foto: THIAGO GADELHA

O gol tranquilizou o time leonino, que passou a dominar o jogo e criar mais chances com naturalidade. E perdeu duas boas chances seguidas de virar, aos 33 e aos 35 minutos, com Renato Kayzer finalizando para o zagueiro tirar em cima da linha, e Robson batendo por cima.

Sem mais a força ofensiva no início de jogo, o Atlético pouco saia, mas voltou a ser perigoso em chute de Dionísio pra fora, em uma falha de marcação da defesa do Fortaleza, aos 40 minutos.

O Leão respondeu rápido, com Robson batendo para defesa de Fábio Lima, Moisés acertando a trave na sobra.

E no útimo lance do 1º tempo, o Carcará assustou, em cobrança de falta defendida por Max em cobrança de Dionísio.

Atropelou



Se no 1º tempo o Fortaleza esteve inseguro, na etapa final, foi mais intenso e construiu a goleada. O gol da virada saiu logo aos 7 minutos, com Moisés marcando após saída errada do goleiro Fábio Lima.

Com a virada, o Leão se soltou, criando chances com muita facilidade, com Robson perdendo gol incrível sem goleiro e Benevenuto cabeceando para defesa de Fábio Lima antes de marcar o terceiro.

Que veio aos 13 minutos, com Tinga cruzando para Renato Kayzer marcar o segundo dele com a camisa do Leão.

Legenda: O atacante Romero entrou na etapa final e também deixou o dele Foto: THIAGO GADELHA

Com a boa vantagem, agora de dois gols, o Fortaleza dominou amplamente o restante da etapa final, construindo a goleada. Pikachu e Romero perderam duas boas chances seguidas, até o quarto gol sair. Aos 37 minutos, Tinga fez bela jogada, cruzou na área e Romero pegou com estilo para marcar o quarto.

O ritmo do Leão era intenso, com a equipe perdendo mais chances com Romarinho e Pikachu, até que o quinto gol saiu com Hércules, aos 48 minutos, fechando a goleada.