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Ex-zagueiro da Seleção, Ricardo Rocha é preso antes de embarcar para a Copa do Mundo

Campeão do mundo com a Seleção em 1994 foi abordado antes de embarcar para os Estados Unidos; defesa afirma que a medida já foi revogada

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Ricardo Rocha, ex-jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Foto: Raphael Silvestre/ Guarani FC

Ricardo Rocha, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e campeão mundial em 1994, foi detido nesta quarta-feira (10), no aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele se preparava para embarcar para os Estados Unidos, para trabalhar na cobertura da Copa do Mundo. A informação é do Metrópoles. 

O motivo da ação dos policiais é falta de pagamento de pensão alimentícia. O mandado de prisão foi civil expedido na 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. O ex-jogador de futebol deve valores acumulados que somam R$ 2.414,57. 

O documento explica que a prisão vai até abril de 2028. Quando o prazo de 45 dias for cumprido, ele será posto em liberdade. Prazo em que ele deve quitar a dívida. Ele  tem uma filha de 24 anos, que convive com uma deficiência

 Em nota ao Metrópoles, a defesa de Ricardo Rocha informou que houve uma divergência sobre o cumprimento de uma decisão judicial e expicou que a medida foi revogada. 

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