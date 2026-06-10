Ex-zagueiro da Seleção, Ricardo Rocha é preso antes de embarcar para a Copa do Mundo

Ricardo Rocha, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e campeão mundial em 1994, foi detido nesta quarta-feira (10), no aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele se preparava para embarcar para os Estados Unidos, para trabalhar na cobertura da Copa do Mundo. A informação é do Metrópoles.

O motivo da ação dos policiais é falta de pagamento de pensão alimentícia. O mandado de prisão foi civil expedido na 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. O ex-jogador de futebol deve valores acumulados que somam R$ 2.414,57.

O documento explica que a prisão vai até abril de 2028. Quando o prazo de 45 dias for cumprido, ele será posto em liberdade. Prazo em que ele deve quitar a dívida. Ele tem uma filha de 24 anos, que convive com uma deficiência

Em nota ao Metrópoles, a defesa de Ricardo Rocha informou que houve uma divergência sobre o cumprimento de uma decisão judicial e expicou que a medida foi revogada.