Fortaleza avança nas negociações para comprar Yago Pikachu; veja valores

O Fortaleza tem negociações avançadas pela compra do ala Yago Pikachu. O jogador está emprestado ao Leão até o final de 2023, mas pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão. O Diário do Nordeste apurou que o valor que o clube japonês pede para concretizar o negócio é de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5,92 milhões), e que a compra por parte do Tricolor do Pici está encaminhada.

Yago Pikachu, de 31 anos, foi emprestado pelo Shimizu S-Pulse ao Fortaleza com opção de compra. Inicialmente, o prazo para o Leão executar a compra era o mês de agosto, mas o clube cearense conseguiu estender esse prazo até o final de 2023.

Legenda: Pikachu comemorando gol com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Permanecer no Pici também é um desejo do próprio Yago Pikachu. Em julho, durante uma entrevista coletiva, o jogador falou sobre a vontade de continuar no Fortaleza. “Lógico que o meu desejo é permanecer, só que hoje não depende só de mim”, destacou o jogador.

No Shimizu S-Pulse, Yago Pikachu fez apenas 12 jogos e não marcou nenhum gol. O clube foi, inclusive, rebaixado na J-League. Já no Fortaleza, Pikachu cresceu de rendimento no final da temporada e terminou 2023 com 74 jogos, 13 gols e oito assistências.