Fortaleza anuncia Bruno Costa como novo Executivo de Futebol

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira (11), a contratação de Bruno Costa para o cargo Executivo de Futebol. Com currículo internacional e passagem pela CBF, Bruno chega para reforçar o Departamento de Futebol do Leão do Pici.

Com contrato de três anos, Bruno chega nos próximos dias ao Centro de Excelência Alcides Santos e prontamente fará parte do processo do planejamento para 2024.

"Bruno Costa mostra as características de profissional de futebol que buscamos para que o Fortaleza possa dar o próximo passo. O dirigente tem conhecimento moderno para agregar na área de inteligência, ou seja, no mapeamento de mercado e gosta de trabalhar com jovens jogadores, facilitando transição de atletas da base para o profissional. Também ajudará no aprofundamento das relações do clube com mercados estrangeiros, o que vem ocorrendo a cada dia com mais solidez. As características de Bruno deixam claro o que o Fortaleza espera do seu Departamento de Futebol para as próximas temporadas", pontuou Alex Santiago, Presidente do Fortaleza.

Em 2024, o Fortaleza disputará o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Serie A do Brasileiro e Copa Sul-Americana.

"Acompanho o trabalho de Bruno Costa há bastante tempo. O Bruno foi Observador da Seleção Brasileira de Base, foi Coordenador de Base da Seleção, tem o título mundial, trabalhou no Figueirense numa Série A, trabalhou no Fluminense também em alguns momentos e a por volta de seis a sete anos estava na MLS. Trabalhando no no tem uma liga crescente, uma liga que trabalha com mais de noventa nacionalidades de de jogadores", completou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

CONHEÇA BRUNO COSTA

Nascido em Porto Velho, Rondônia, com muito orgulho nortista, Bruno Costa tem 43 anos é formado e pós-graduado em Gestão Esportiva. É, atualmente, professor dos cursos de Gestão Esportiva e de Executivo de Futebol pela CBF Academy. No começo da carreira, estudou por 5 anos nos Estados Unidos.

Em 2002, assumiu como Supervisor e Administrador das Seleções de Base da CBF, ficando até 2007, quando foi Campeão Mundial com o Sub-17 e Sub-20, e fez parte do processo do título de Pentacampeão do Mundo pela Seleção principal.

Entre 2007 e 2010, foi Executivo das Categorias de Base do Fluminense e somou o título da Copa do Brasil. Em 2012, assumiu como Executivo das Categorias de Base do Figueirense, e entre 2012 e 2015 foi chefe de scouting de observação do Brasil também fazendo análise técnica para a Seleção principal.

Em 2016, retornou aos Estados Unidos como Executivo de Futebol do Fort Lauderdale Strikers e desde 2017 foi Diretor de Scouting do San José, uma das principais equipes da MLS.