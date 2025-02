Tinga pede desculpas após derrota de virada para o Altos: 'É assumir a responsabilidade'

O Fortaleza perdeu para o Altos por 2 a 1 de virada na noite desta terça-feira (11), no estádio Albertão pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O lateral Tinga, concedeu entrevista no gramado após a partida, assumindo a responsabilidade por gol sofrido e pedindo desculpa ao torcedor do Leão.

"Nosso intuito é sempre vencer, ainda mais fora de casa. Vínhamos de duas vitórias na Copa do Nordeste, mas primeiro queria pedir desculpa para o nosso torcedor. Tentamos fazer o melhor nesse campo, infelizmente não conseguimos. Eu principalmente, em vez de fazer o mais simples possível não consegui fazer, tentei inventar e ocasionou o contra-ataque, e tomamos o gol, queria assumir a culpa, os companheiros também tem que assumir, mas eu principalmente, foi um grande erro e tomamos a virada", disse ele.

Legenda: O Fortaleza perdeu para o Altos por 2 a 1 no Albertão pela Copa do Nordeste Foto: Isaac Ferreira / Fortaleza EC

Perdeu a liderança

Com o resultado, o Fortaleza se manteve com 6 pontos e foi ultrapassado pelo Vitória, que assumiu a liderança do Grupo A. O Rubro-Negro Baiano - que venceu o Ferroviário no Barradão nesta terça-feira - tem 7 pontos e é o próximo adversário do Tricolor de Aço. Os dois Leões se enfrentam no dia 19, às 21h30, no Castelão pela 4ª rodada.

Tinga declarou que o momento é de reflexão após duas derrotas - no sábado o Leão perdeu o Clássico para o Ceará por 2 a 1 - e que a equipe precisa se reabilitar contra oVitória.

"O momento é de reflexão, a gente vem de duas derrotas. Temos que assumir a responsabilidade. É continuar trabalhando, com os pés no chão e recuperar. Temos um grande jogo na próxima semana, contra o Vitória, e precisamos vencer ao lado do nosso torcedor".