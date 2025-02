Ceará anuncia Haroldo Martins como novo CEO de Futebol

Haroldo Martins é o novo CEO de Futebol do Ceará. O anúncio foi feito pelo clube na noite desta terça-feira (11). O profissional ocupava o cargo de Diretor de Futebol desde 2023. A nova função representa mudança na forma de gestão da pasta e de outra reformulações que estão por vir.

Ele foi um dos responsáveis pela profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro, tendo criado e implementado processos de trabalho na rotina do clube. O clube conquistou o Campeonato Cearense de 2024 e o acesso à Série A enquanto Haroldo esteve a frente do setor.

Como CEO, Haroldo vai comandar o futebol masculino profissional e as categorias de base. Sob o guarda-chuva dele estarão "o Diretor Adjunto das Categorias de Base os Executivos de Futebol da equipe profissional e da formação de atletas, além de Coordenadores Técnicos e as respectivas comissões", detalha o clube.

O que muda?

Com a mudança no organograma, o Alvinegro explica que agora há um CEO para o Futebol e outro para a parte administrativa do clube, a qual Danilo Bittencourt é responsável. Haroldo Martins detalha a função.

“O Ceará avança no profissionalismo. É algo que vai ao encontro do que o futebol atual pede, com mais foco em funções específicas. A gente passa, também, pensando em uma integração do futebol do clube, a abranger também o futebol de base. Ou seja, passa a ser um departamento de futebol do clube, incluindo o futebol profissional e o de base", explicou ao site oficial do Vovô.

"As duas estruturas funcionarão de forma integrada em uma pasta só. Obviamente, com as estruturas se desenvolvendo a partir de cada pasta. É uma forma de avanço, de modernização do clube. O futebol, atualmente, exige modernização, processos e a gente precisa avançar. Nesse retorno à Série A, o clube precisa, também, se estruturar, porque não é só o trabalho de campo que nos permite ter bons resultados. O trabalho fora de campo também precisa dar esse alicerce”, completou.

Trajetória

Advogado e contador por formação, Haroldo Martins tem 42 anos. Torcedor declarado do Ceará SC, o começo dos seus serviços no clube aconteceu em 2006, quando foi Assessor Financeiro. De 2007 a 2009, o profissional foi Diretor Jurídico, além de Diretor Financeiro entre 2014 e 2015, ano em que também assumiu a vice-presidência do Conselho Deliberativo. Além de 2024, Haroldo ocupou a Direção de Futebol em 2016.

Veja organograma:

Executivos

CFEO: Haroldo Martins

CEO: Danilo Bittencourt

Superintendente: Lisarb Monteiro

Gerente Comercial: Ricardo Costa

Gerente de Comunicação: Israel Simonton

Gerente dos Consulados: Francisco Belchior

Gerente de Futebol de Base: Hudson Ferreira

Gerente de Marketing: João Costa

Gerente Jurídica: Jullyana Tavares