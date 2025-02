Ceará vende volante Guilherme Castilho ao futebol mexicano; veja valor e ranking

O Ceará anunciou a venda do volante Guilherme Castilho para o Juárez, do México. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, o clube monitorava a situação do meio-campo, que havia sido emprestado ao futebol mexicano em 2024 com opção de compra. Assim, os clubes chegaram a um acordo em US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões), com o time cearense permanecendo com 40% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos.

Vale ressaltar, no entanto, que apenas por conta do empréstimo, o Vovô recebeu US$ 350 mil (aproximadamente R$ 2,2 milhões na época). Deste modo, somando as duas operações, a diretoria alvinegra atingiu um objetivo interno de recuperar todo o investimento realizado em Castilho. Em 2022, o time comprou o volante por R$ 9,6 mi junto ao Atlético-MG, firmando um contrato até julho de 2027.

Ao todo, foram 87 partidas pelo Ceará, com 14 gols e 7 assistências. Já no México, se tornou titular absoluto do Juárez-MEX, sendo uma das peças mais decisivas da equipe.

No fim, o clube tem uma injeção financeira significa com um atleta que não estava nos planos do técnico Léo Condé para a disputa da Série A de 2025. Apenas na temporada atual, essa já é a 4ª venda do Vovô no mercado, superando a meta estimulada no orçamento. Os demais foram: Erick Pulga (Bahia), Saulo Mineiro (Shanghai Shenhua-CHN), além de David Ricardo (Botafogo).

Maiores vendas diretas da história do Ceará