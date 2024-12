Ceará monitora Guilherme Castilho no México e aguarda possível venda; veja valor da negociação

A diretoria do Ceará monitora a situação do volante Guilherme Castilho no México. Em agosto, o clube anunciou o empréstimo ao Juárez, da 1ª divisão mexicana, até julho de 2025. O Diário do Nordeste apurou que a gestão aposta na recuperação do investimento no jogador com uma venda.

No exterior, o meio-campo se tornou um dos destaques da equipe. Ao todo, foram 12 partidas, com cinco assistências e um gol. O clube encerrou a 1ª fase da competição na 12ª colocação, com 17 pontos, sendo cinco vitórias, dois empates e 10 derrotas. Assim, não se classificou ao mata-mata.

A última partida foi disputada em 9 de novembro, com a vitória contra o Pachuca por 1 a 0, com gol do centroavante colombiano Oscar Estupiñán, ex-Bahia. Logo, há expectativa de negociação no futuro.

No contrato, há uma opção de compra estimada em US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões). No time alvinegro, o vínculo segue até julho de 2027. A chegada foi em 2022, comprado por R$ 9,6 milhões junto ao Atlético-MG. Ao todo, foram 87 partidas pelo Vovô, com 14 gols e 7 assistências.

De todos os ativos do Ceará, Castilho é o que possui o contrato mais longevo. O processo de monitoramento faz parte do trabalho do departamento de futebol do time, que está focado na montagem do elenco para a temporada de 2025, quando disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja também Alexandre Mota Ceará define valor da folha salarial do elenco de 2025; veja