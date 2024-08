Ceará oficializa o empréstimo de Guilherme Castilho ao Juárez, do México

O Ceará oficializou neste domingo (18), o empréstimo do meia Guilherme Castilho ao Juárez, do México, até 2025.O clube informou que o empréstimo vai até julho do referido ano e que o clube mexicano pagará 350 mil dólares pelo empréstimo e assumirá os vencimentos integrais do atleta.

Este ano, ele já havia sido emprestado ao Juventude, que disputa a Série A. Contratado em julho de 2022 pelo Ceará, por R$ 9,6 milhões, contratação mais cara da história do clube, Guilherme Castilho tem vínculo com o Vovô até julho de 2027.

O clube mexicano já deu as boas vindas ao jogador brasileiro em suas redes sociais. O Juárez disputa a 1ª Divisão Mexicana, a Liga MX.