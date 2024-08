De saída do Juventude, Guilherme Castilho é negociado pelo Ceará com clube do exterior

Emprestado pelo Ceará no começo de julho, o volante Guilherme Castilho está de saída do Juventude. A informação foi publicada primeiramente pelo repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Castilho, no entanto, não ficará em Porangabuçu, mas será novamente emprestado e o destino é o futebol mexicano. O Diário do Nordeste apurou que o meio-campista está acertando detalhes de uma transferência para o Juárez, que disputa a Liga MX, a principal do México.

O período do empréstimo tende a ser de um ano e com opção de compra. O Vovô também receberá uma compensação financeira pela cessão do jogador, que deve girar em torno dos 350 mil dólares, (cerca de R$ 2 milhões).

A saída do Castilho do Juventude teria se dado por dois motivos: o primeiro seria a vontade do jogador de atuar fora do Brasil e o segundo a troca de comando técnico do Juventude. Quando o jogador retornou ao Ju, Roger Machado era o treinador, mas saiu para o Inter e Jair Ventura assumiu. Atleta e técnico não teriam um bom relacionamento.

A janela de transferências do México está aberta e vai até 10 de setembro. O torneio "apertura" da Liga MX começou em julho e o Juárez é o 15º colocado.

Contratado em julho de 2022 pelo Ceará, por R$ 9,6 milhões, contratação mais cara da história do clube, Guilherme Castilho tem vínculo com o Vovô até julho de 2027.