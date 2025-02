Confiança terá cinco desfalques para confronto diante do Ceará; confira

Próximo adversário do Ceará, o Confiança terá desfalques para o duelo contra o Vovô pela Copa do Nordeste. O time comandado por Waguinho Dias tem cinco jogadores no departamento médico. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), na Arena Castelão.

O principal desfalque é o do volante André Lima, que chegou a ser capitão do time. O jogador trata uma entorse no joelho. Já o atacante Thiago Santos e o meia Guilherme Teixeira tratam um estiramento no adutor e uma lesão no tornozelo, respectivamente. O meia Mossoró e o atacante Will Viana realizam trabalho de fisioterapia.

O Confiança está em terceiro lugar do Grupo B, com três pontos somados. Já o Alvinegro é quinto do mesmo grupo, com três pontos. As duas equipes têm uma vitória e uma derrota na competição e se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão.