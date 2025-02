Ceará tentou contratar Pedro Henrique durante era Lisca, revela atacante

O atacante Pedro Henrique, atual artilheiro do Ceará na temporada 2025, revelou que foi alvo do Vovô em anos anteriores no mercado de transferências. Em entrevista ao Jogada 3º Tempo, o jogador disse que foi procurado quando o clube era treinado por Lisca.

“Desde a época do Lisca, um cara que tenho uma gratidão enorme, me lançou no futebol no Caxias. Mas eu tinha contratos longos lá fora, era difícil o convencimento e a parte financeira, de rescindir o contrato”, disse Pedro Henrique ao Jogada 3º Tempo.

Nas palavras do atacante, as coisas aconteceram “no momento de Deus” e que em 2025 chegou o momento de acertar com o Ceará, estando agora, na avaliação de Pedro Henrique, mais “maduro, experiente, pronto para o desafio”.

Legenda: O atacante Pedro Henrique marcou na estreia do Ceará contra o Tirol Foto: Kid Júnior/SVM

Sempre foi difícil jogar contra o Ceará, o calor da torcida, a proximidade que o clube tem com o torcedor é bonita. Poder estar aqui e sentir de verdade o quanto o torcedor é apaixonado e empurra, para mim é motivo de muito orgulho, estou muito feliz por todo esse recebimento, dentro e fora do clube. Pedro Henrique Atacante do Ceará

Pedro Henrique foi o autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Fortaleza no Clássico-Rei do último sábado (8). “Um gostinho especial, porque a gente sabe o quanto mexe com o estado, com o torcedor. Foi muito bonito ver nossa torcida indo feliz para cara. Espero que essa cena se repita várias vezes”, disse o atacante.