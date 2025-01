Ancelotti comenta possível interesse saudita em Vinicius Júnior: 'Creio que escolherá a glória'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, voltou a falar sobre o futuro de Vinicius Júnior nesta terça-feira, 28. O brasileiro é especulado no futebol da Arábia Saudita ao final da temporada europeia.



De acordo com o jornal 'As', da Espanha, a Liga da Arábia Saudita pode fazer uma proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual) para tirar Vini Jr do Real Madrid no meio de 2025. Ancelotti disse que entenderia o brasileiro caso ele aceitasse tal oferta. Mas espera que o jogador siga no time espanhol.





"Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória", afirmou o treinador italiano.

Legenda: Vini Junior é um dos jogadores mais bem pagos do mundo no Real Madrid Foto: ph.FAB / shutterstock

Contrato

O atleta brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). O clube espanhol não tem a intenção de negociar o atacante. O Real, inclusive, pretende conversar com o jogador ao final da atual temporada, para oferecer-lhe uma ampliação do vínculo, com aumento salarial.



Neste mês de janeiro, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, falou sobre o interesse em Vinicius Júnior em entrevista ao jornal 'Marca', também da Espanha. "Vinicius? Não temos sonhos, é questão de tempo e negociação", garantiu.



Carlo Ancelotti ainda comentou sobre o próprio futuro no clube merengue. O treinador possui vínculo com o Real Madrid até o mês de junho de 2026. "Se acontecer algo estranho, pode ser que haja mudança, como acontece normalmente no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Mas não olhamos para daqui a um ano, e sim em fazer uma boa temporada. Estamos bem, apesar das dificuldades", disse o treinador.