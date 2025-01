Reforço do Ceará, Galeano ressalta polivalência e aproximação de Condé: 'Gosto de conversar com o treinador'

Reforço do Ceará para 2025, Galeano foi apresentado nesta terça-feira (28), em Porangabuçu. O jogador de 24 anos foi titular nas três partidas já disputadase pelo Ceará nesta temporada, duas pelo Campeonato Cearense e uma pela Copa do Nordeste. O atacante cita polivalência e revela conversa com o técnico Léo Condé.

"Eu já joguei de ponta-esquerda, direita, de ala, de falso nove também. Se o treinador falar para eu jogar nessas posições, não tenho problema. Sou um jogador muito aguerrido, de correr bastante o campo, sou de ajudar os companheiros. Então, estou à disposição do treinador na posição que ele quiser me colocar. Não tem problema", afirmou.

O atacante pertence ao Cerro Porteño e defendeu o Nacional-URU na última temporada. Ele chegou ao Vovô por empréstimo. Adaptado, o jogador revelou conversa com o treinador.

"Quando cheguei, já falei com Léo Condé. Ele é um bom técnico, falou algumas coisas para mim. Eu gosto também de conversar com o treinador, para o jogador estar com confiança. Ele gosta de jogadores que correm bastante. Eu falei que ele pode contar com isso. Estou trabalhando bastante também para ele ficar mais tranquilo. A gente teve uma conversa muito boa", ressaltou.

O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (29), quando enfrenta o Iguatu em mais uma rodada do Campeonato Cearense. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: