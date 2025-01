Rafael Ramos desfalca Ceará por longo período devido cirurgia, mas novo lateral ganha condição de jogo

Lesionado na partida de estreia do Ceará na temporada 2025, com dois minutos em campo, o lateral-direito Rafael Ramos fez uma cirurgia no tornozelo direito e deve desfalcar o Vovô por pelo menos três meses, segundo apuração do Diário do Nordeste.

Ramos já recebeu alta e iniciou tratamento de fisioterapia. Ele fez a operação para corrigir uma lesão da sindesmose (instabilidade do tornozelo), ocasionada por entorse. Com o português fora de combate por um período considerável, a diretoria buscou reposição no mercado e anunciou Fabiano Souza, que estava atuando no futebol português.

O novo lateral direito do Vovô já foi regularizado e pode estrear contra o Iguatu, nesta quarta-feira (29), se for o desejo do técnico Léo Condé. Ele chegou a Porangabuçu na sexta-feira (24) e treina normalmente com o elenco alvinegro.