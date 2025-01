O que esperar do Ceará para temporada de 2025? | Jogada do Vozão #01

Com quatro competições pela frente em 2025, o Ceará tem foco principal na Série A, mas antes disso, os desafios são pelo Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Um elenco reformulado e um time praticamente "novo" são dificuldades iniciais de Léo Condé. A questão é: será que elenco formado até aqui irá engrenar para a temporada?

O primeiro episódio do Jogada do Vozão, que tem apresentação de Samuel Conrado, conta com as participações de Vladimir Marques e Alexandre Mota.

