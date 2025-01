TV Diário transmite Floresta x Ferroviário pelo Campeonato Cearense 2025

A TV Diário irá iniciar as transmissões do Campeonato Cearense 2025 nesta quarta-feira (29), quando exibirá a partida entre Floresta e Ferroviário, pela terceira rodada da competição. O jogo será disputado no estádio Domingão, às 19h.

A abertura da transmissão está marcada para 18h50, dez minutos antes do início da partida entre Floresta e Ferroviário. Tom Barros comandará a transmissão e será o narrador da partida, tendo ao seu lado Daniel Farias como comentarista.

Legenda: Jogo entre Ferroviário e Floresta Foto: Kely Pereira/Floresta

O Floresta é o atual vice-líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados em duas rodadas. A equipe venceu o Barbalha por 3 a 1 na primeira rodada e vem de um empate em 1 a 1 com o Iguatu na rodada passada.

Já o Ferroviário está na última posição do Grupo B do Cearense, sem somar nenhum ponto em duas rodadas disputadas: perdeu para o Horizonte por 2 a 1 na estreia e para o Ceará, também por 2 a 1, no último domingo (26).