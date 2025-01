Barbalha x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barbalha recebe o Horizonte nesta terça-feira (28), às 19 horas, no estádio Inaldão-Lirio Callou, em Barbalha (CE), em jogo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

FCF TV

Como chegam as equipes

O Barbalha vem de ótima vitória de 3 a 1 diante do Cariri, na 2ª rodada, jogando em casa. Assim, a Raposa dos Verdes Canaviais espera fazer valer mais uma vez o mando de campo para conquistar os 3 pontos e se manter entre os times que avançam às quartas de finais do Campeonato Cearense.

O atacante, Pimenta, autor de um golaço e uma assistência no jogo anterior, mostrou confiança na campanha do Barbalha.

"Feliz pelo gol e pela assistência, em ajudar minha equipe. Tem muito campeonato pela frente, esquecer tudo que disseram que o Barbalha ia brigar contra o rebaixamento, e o Barbalha vai lugar pela classificação para as quartas de final e foi só o primeiro passo. Vamos seguir firme e forte na luta pela classificação".

A equipe do técnico Vladimir de Jesus, que estreou na rodada anterior, tem 3 pontos e está na vice-liderança do Grupo A, na zona de classificação para as quartas de final.

Legenda: O Horizonte busca reação no Cearense após perder para o Fortaleza Foto: Gabriel Teixeira/Horizonte FC

Já o Horizonte, após a estreia com vitória diante do Ferroviário, foi derrotado pelo Fortaleza no Domingão na rodada anterior. A equipe do técnico Leandro Campos tem 3 pontos no Grupo B e está em 4º, precisando pontuar para entrar na zona de classificação para as quartas.

O zagueiro Waldson, autor do gol do Galo contra o Fortaleza, destacou a importância de pontuar na luta pela classificação.

“Agora é corrigir os erros e já focar no jogo contra o Barbalha na terça-feira. A gente precisa voltar a pontuar dentro da competição, que é muito curta. Não dá pra ficar dois jogos sem pontuar porque você pode acabar ficando muito atrás e não é isso que a gente quer. A gente quer brigar na parte de cima da tabela, da classificação. Tenho certeza que vamos continuar melhorando e vamos com tudo para buscar os três pontos fora de casa”, disse o defensor.

Prováveis Escalações

Barbalha

Valencia, Biel, Erikin, Fabrício Recife, Levi, Diego Eduardo, Aldair Alagoano, Gabriel Silva, Pimenta, Romarinho e Alan Victor. Técnico: Vladimir de Jesus

Horizonte

Jonh Wilquer, Dieguinho, Waldson, Dedé Baiano, Caio, Cleyton, César Sampaio, Claudivan, Tico Baiano, Leozinho e Dentinho. Técnico: Leandro Campos

FICHA TÉCNICA:

Barbalha x Horizonte

Data e hora: 28/01, às 19h (de Brasília)

Estádio: Inaldão-Lirio Callou, em Barbalha (CE)

Árbitro: Michelle Peixoto Safatle

Assistente 1: ELEUTÉRIO Felipe MARQUES Junior

Assistente 2: Francisco JOSIVALDO G. PEREIRA