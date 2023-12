Marcelo Paz confidencia fala de Vojvoda antes das férias: 'quero seguir crescendo aqui'

Juan Pablo Vojvoda garantiu permanência no Fortaleza em 2024. Marcelo Paz, ex-presidente do clube e novo CEO da SAF, revelou uma conversa com o técnico do tricolor, em entrevista ao Canal do UOL Esporte. O dirigente ressaltou que não recebeu nenhuma comunicação sobre saída do técnico.

Marcelo Paz CEO da Fortaleza EC SAF A mim, ninguém procurou. Se procuraram o Vojvoda, não posso dizer, porque a gente não tem o controle da agenda dele. O que eu tinha para falar com ele foi o que eu fiz em momentos finais de temporada e após o jogo contra o Santos. Olhei para ele e disse: "E aí, posso viajar tranquilo"? "Sim, estamos juntos para 2024, eu tenho contrato e quero seguir crescendo aqui. Então, não tenho com o que me preocupar. Ele é um cara muito correto, muito profissional.

Antes da equipe sair de férias, começaram rumores de que o treinador deixasse o clube. Porém, nenhuma proposta foi recebida pelo Fortaleza ou pelo treinador. No Leão do Pici desde 2021, Vojvoda consolidou o trabalho como técnico no Leão do Pici. O técnico argentino levou o Tricolor a melhor campanha de um nordestino na Série A na era dos pontos corridos, em 2021, quando a equipe ficou em 4º lugar.

Com o treinador, o clube também disputou duas Libertadores, além de ter chegado a inédita final da Sul-Americana. Em 2023, o Tricolor garantiu mais uma competição continental.