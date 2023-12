O Fortaleza concluiu mais uma temporada com objetivos do ano cumpridos. Em 2023, o time foi pentacampeão inédito do Campeonato Cearense, chegou à final da Copa Sul-Americana e terminou pelo terceiro ano seguido no G-10 do Campeonato Brasileiro. Qual foi o ponto alto do time em 2023? Onde deixou a desejar? Quem foi o destaque? Tudo isso e muito mais no episódio desta semana do FortalezaCast com Marta Negreiros, Antero Neto e André Almeida.

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO