Orçamento do Fortaleza para 2024 será aprovado na quinta-feira (14), confirma Geraldo Luciano

O orçamento do Fortaleza para 2024 será aprovado nesta quinta-feira (14) pelo Conselho Deliberativo do clube. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Geraldo Luciano, em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

“O orçamento será aprovado na próxima quinta-feira pelo Conselho Deliberativo da associação. Na sequência, quando aprovada a SAF, a gente também passa esse orçamento pelo conselho de administração da SAF”, disse o executivo.

De acordo com Geraldo, a mudança no modelo do clube para SAF fará com que a maior parte do orçamento aprovado seja destinado à SAF, que cuidará de tudo o que estiver relacionado ao futebol.

Foto: JL Rosa / SVM

“Quando a gente faz a SAF a gente retira da associação tudo que é relativo ao futebol. O maior volume de recursos vai estar concentrado na SAF, porque o maior volume de recursos do Fortaleza está direcionado ao futebol”, afirmou.

O executivo explicou que, por enquanto, o clube não tem decisão de vender ações da SAF, mas que a pauta será discutida de maneira mais específica após o fechamento do orçamento para 2024, à luz de uma eventual necessidade de captação de recursos.

O QUE FALTA PARA A SAF ENTRAR EM PRÁTICA?

Para que a transição para o modelo de SAF possa acontecer na prática, Geraldo Luciano explicou que restam apenas detalhes. “Estamos chegando neste momento de obtenção do CNPJ, isto deve ocorrer no decorrer dessa semana”, disse.

Geraldo Luciano Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza Marcelo Paz será o CEO, o diretor estatutário da SAF, que deve ser formalmente eleito no decorrer desta semana. Eu serei o presidente do conselho de administração da SAF (que trata de questões mais estratégicas). Quem vai continuar tocando o dia a dia do futebol do clube é o Marcelo Paz. Alex Santiago assume a associação e passa a representar institucionalmente o Fortaleza.

“Há uma união total entre Marcelo Paz, Geraldo Luciano e Alex Santiago. São três pessoas que não têm nenhuma vaidade, orgulho, que o grande prazer nosso é contribuir com o Fortaleza Esporte Clube. Não tem disputa nenhuma de poder”, completou.

