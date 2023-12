Após saída de Papellin, Fortaleza busca no mercado outro nome para cargo de diretor de futebol

O Fortaleza está no mercado em busca de um novo diretor de futebol, cargo anteriormente ocupado por Sérgio Papellin, que acertou recentemente com o Remo. A informação foi confirmada pelo executivo Geraldo Luciano, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

“Nós estamos ainda sem um diretor de futebol, mas estamos procurando no mercado uma pessoa capacitada, qualificada, para que nos ajude nessa função, com a saída do Papellin”, disse o novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza.

Legenda: Geraldo Luciano Foto: SVM

Apesar disso, Geraldo Luciano deixou claro que o clube já tem se movimentado em relação à montagem do elenco para a disputa da temporada 2024, liderado por Marcelo Paz, ex-presidente do clube e novo CEO da SAF do Fortaleza.

“Todos os contratos dos jogadores passam a ser geridos pela SAF, mas nós não estamos aguardando nada por conta disso. O pessoal vem trabalhando, estudando, em reuniões, sob a coordenação do Marcelo Paz”, completou o executivo.

Em 2024, o Fortaleza disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

