Tabela da Série B do Cearense é divulgada; veja participantes

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta terça-feira (28) a Tabela da Série B do Campeonato Cearense, detalhando 4 rodadas. Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão estadual tem início no dia 9 de fevereiro.

Os 10 participantes são: Maranguape, Itapipoca, Atlético, Caucaia e Tiradentes (Grupo A), Quixadá, Icasa, Crato, Guarani de Juazeiro e Pacatuba (Grupo B).

Regulamento

Nesta edição, dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada, com base no critério de regionalização. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta. Ao final da 1ª Fase, os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Os dois clubes que forem 5º colocados de cada grupo na classificação da 1ª Fase estarão rebaixados e disputarão o Campeonato Cearense Série C de 2026.

Tabela completa

1ª rodada

Maranguape x Itapipoca – 09/02 (domingo) – 15h30 – Almir Dutra

Quixadá x Icasa – 09/02 (domingo) – 15h30 – Abilhão

Crato x Guarani – 09/02 (domingo) – 15h30 – Inaldão

Caucaia x Tiradentes – 10/02 (segunda-feira) – 15h30 – Raimundão

2ª rodada

Atlético x Maranguape - 12/02 -15h30 - Raimundão

Pacatuba x Quixadá - 12/02 - 16h - Morenão

Itapipoca x Tiradentes - 13/02 - 15h30 - Perilão

Icasa x Crato - 13/02 - 20h - Romeirão

3ª rodada

Caucaia x Atlético - 15/02 - 15h30 - Raimundão*

Guarani x Pacatuba - 15/02 - 15h30 - Inaldão

Maranguape x Tiradentes - 16/02 - 15h30 - Almir Dutra*

Quixadá x Crato - 16/02 - 15h30 - Abilhão

4ª rodada

Tiradentes x Atlético - 22/02 - 15h30 - Raimundão

Pacatuba x Icasa - 22/02 - 16h - Carneirão

Itapipoca x Caucaia - 23/02 - 15h30 - Perilão

Guarani x Quixadá - 23/02 -16h - Inaldão

5ª rodada (25/02)

Atlético x Itapipoca

Caucaia x Maranguape

Icasa x Guarani

Crato x Pacatuba



6ª rodada (28/02)

Itapipoca x Maranguape

Tiradentes x Caucaia

Icasa x Quixadá

Guarani x Crato

7ª rodada (08/03)

Tiradentes x Itapipoca

Maranguape x Atlético

Crato x Icasa

Quixadá x Pacatuba

8ª rodada (15/03)

Pacatuba x Guarani

Atlético x Caucaia

Tiradentes x Maranguape

Crato x Quixadá

9ª rodada (19/03)

Maranguape x Caucaia

Itapipoca x Atlético

Quixada x Guarani

Icasa x Pacatuba

10ª rodada (23/03)

Atlético x Tiradentes

Caucaia x Itapipoca

Pacatuba x Crato

Guarani x Icasa

Quartas (26/03)

Semifinal (30/03 e 06/04)

Final (10 ou 13/04)