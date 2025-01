David Luiz e Gastón Ávila são observados por Vojvoda, que avalia possíveis estreias pelo Fortaleza

Desde o início da temporada Juan Pablo Vojvoda tem rodado o elenco do Fortaleza. Dos 36 jogadores, apenas sete não estrearam. Mas entre as principais contratações, estão os dois zagueiros recém-chegados Gastón Ávila e David Luiz. Além deles, o volante Matheus Rossetto, que recentemente deixou o departamento médico. O treinador ressaltou que tem observado os atletas e avaliado a possibilidade de ida deles ao campo.

“Quando eu considerar que eles estão prontos, vão fazer parte também do elenco em alguma partida. São jogadores importantes, os três. Dois jogadores como David e Gastón, chegaram agora, Gastón acho que fez o segundo ou terceiro treinamento. David, já conhecemos. Estamos perto de convocá-los para um jogo. E Rossetto já está treinando conosco também. Todos são importantes. Depois, será o rendimento do campo que marca a escolha do treinador”, ressaltou o treinador em entrevista coletiva após a vitória diante do Maracanã, pelo Campeonato Cearense.

Além do trio, também não estrearam Magrão, Kauan, Kervin e Fabrício Dias. Vojvoda explica um pouco do processo de escolha do time que vai a campo.

“Muitas vezes tenho informações que o torcedor não tem, que a imprensa não tem. Acontece assim. Às vezes o jogador não está relacionado por um problema menor. Às vezes não se comunica porque não é um problema para comunicar. São problemas às vezes menores, que acontecem. A partir daí tomo decisões. Mas tenho um time de boa quantidade, boa qualidade, e isso é uma exigência para mim também. Como os jogadores vão concorrer entre eles, eu tenho que estar atento às minhas decisões também”, completou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (1), quando enfrenta o Floresta em mais uma rodada do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Caso vença o duelo, o Tricolor garante vaga na semifinal da competição.

Veja também Jogada Fortaleza bate o Maracanã e vence a terceira seguida no Estadual Jogada Vojvoda avalia vitória do Fortaleza e projeta duelo contra o Floresta: 'Adversário difícil também'

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO: