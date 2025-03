Fluminense goleia Volta Redonda e encaminha vaga na final do Carioca

O Fluminense está praticamente na final do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Volta Redonda no Maracanã, no Rio de Janeiro, e confirmou seu favoritismo de forma contundente. Canobbio foi o grande nome da partida, com dois gols. Arias e Cano também balançaram as redes.



O jogo de volta será realizado no próximo domingo, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O Fluminense avança mesmo se perder por três gols de diferença, visto que o Volta Redonda tem vantagem do empate no placar agregado por ter melhor campanha na primeira fase. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo e pode perder por um gol de diferença para avançar.