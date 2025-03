Corinthians x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Corinthians e Mirassol se enfrentam, neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

As duas equipes estiveram juntas no Grupo A, com o Corinthians liderando com 27 pontos e o Mirassol em 2º com 16. Assim, ao se classificarem, o Timão será o mandante do jogo único. Quem vencer seguirá adiante, enquanto empate leva a decisão direto para os pênaltis.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

CazeTV, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo (Matheus Bidu); José Martinez, André Carrillo (Talles Magno), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho. Técnico: Ivan Baitello (interino)