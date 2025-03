Pedro Raul comemora estreia no Ceará com gol e assistência: 'Feliz por estrear desta maneira'

O atacante Pedro Raul estreou com a camisa do Ceará neste domingo (2), com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 0 no Castelão contra o Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

O atacante entrou no intervalo do jogo, no lugar de Fernandinho e teve uma boa estreia. Ele deu assistência para gol de Mugni aos 2 minutos do 2º tempo, e marcou o gol de pênalti, aos 47.

O jogador comemorou a atuação pelo Vovô e o carinho que recebeu do elenco ao chegar.

Feliz por estrear desta maneira, com gol, com vitória, assistência. Quero agradecer os meus companheiros ao deixar bater o pênalti. Esse carinho eu tenho que retribuir dentro de campo, com gols, dando a vida por eles, e que vai ser um ano abençoado para todos nós". Pedro Raul Atacante do Ceará

O atacante comemorou a vantagem conseguida pelo Vozão na semifinal.

"Muito feliz, pelo jeito que o grupo me recebeu. O clube inteiro me recebeu muito bem. O minimo que eu posso fazer é dar a vida em campo, ajudar meus companheiros. Feliz pelo gol, pela assistencia, mas principalmente pelo resultado, de 3x0, em uma ida semifinal, que é muito importante. Nada está definido ainda e temos a volta para cravar a classifciação. Glória a Deus por este início e que seja um inicio muito feliz para nós todos aqui", finalizou ele.