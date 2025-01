Chamusca destaca preparação do Floresta para enfrentar o Fortaleza: 'Fazer jogo estratégico e de mental forte'

O Floresta arrancou o empate diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. As equipes ficaram no 3 a 3, em duelo realizado no Estádio Presidente Vargas. O próximo desafio será diante do Fortaleza. Com o resultado, o Lobo da Vila segue na vice-liderança do Grupo A. Na próxima rodada, encara o Fortaleza. O técnico Marcelo Chamusca explica como foi a preparação da equipe para o duelo.

"A expectativa para o jogo de amanhã é de um jogo muito difícil. Um adversário extremamente qualificado, que vem com o time já entrosado, inclusive aumentando o investimento esse ano. É um clube que vai jogar a Libertadores já na fase de grupos, fez um Brasileiro de Série A em alto nível brigando no top-5. Então, a expectativa é de um jogo muito difícil. Mas o que é apaixonante do futebol é que ele proporciona essas surpresas. Então, a gente trabalhou esses dois dias com todas as informações possíveis e imagináveis do nosso adversário", destacou Chamusca.

"Tivemos pouco tempo para trabalhar em campo, então foi mais reunião de vídeo, conversa com jogadores. A gente otimizou o tempo para fazer um trabalho tático, e a gente poder se preparar da melhor forma em todos os aspectos. Fazer um jogo estratégico, tático, de mental forte. Vamos lutar com todas as nossas armas para conseguir um resultado positivo", completou o treinador.

O Lobo da Vila enfrenta o Tricolor do Pici neste sábado (1). O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.