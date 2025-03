Ciel acredita em classificação do Ferroviário contra Fortaleza: ‘não tem jogador com 4 pernas do lado de lá’

O Ferroviário empatou sem gols com o Fortaleza, neste sábado (1º), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense de 2025. Uma das lideranças técnicas do elenco coral, o atacante Ciel ressaltou não temer o maior poderio da equipe leonina e projetou o Tubarão da Barra vivo e com chances de classificação na partida de volta.

“É jogar do mesmo jeito, a gente tem que entrar de igual para igual, não tem jogador com quatro pernas do lado de lá, não tem, são duas pernas como a gente, então o que vale agora é a garra, a determinação e o foco. Foi isso que eu disse para o time, vamos jogar com garra, que eu chamo a responsabilidade. Tenho certeza que vamos fazer uma boa partida e quem sabe não podemos até surpreender”. Ciel Atacante e capitão do Ferroviário

Em campo, o time coral fez uma partida muito equilibrada e levou perigo com chegadas de Allanzinho, Ciel e João Vitor, além de contar com boa atuação do goleiro Matheus Cavichioli. Capitão da equipe, o experiente centroavante de 43 anos exaltou o desempenho coletivo do Ferroviário.

"A gente sabe que não seria fácil. Tivemos uma reunião no hotel, eu tirei a comissão, ficou só os jogadores, e eu falei que esse é jogo de jogador grande, precisa tirar as crianças da sala. Esse é o momento de chegar e chamar a responsabilidade e hoje o time está de parabéns. A gente jogou de igual para igual, respeitando o adversário, mas não é a camisa que joga, é quem está aqui dentro, e fizemos a diferença. Teve uma chance ali que o Titi tirou bem da minha cabeça, mas lutamos do começo até o fim para buscar o gol. A vitória não veio, mas veio o empate, vai ficar tudo em aberto, então com muita humildade, vamos descansar, tenho certeza que a vai se preparar essa semana, quem sabe não podemos surpreender. São 30 anos que o Ferroviário não chega (ao título), então vamos estudar mais o Fortaleza para fazer isso”. Ciel Atacante e capitão do Ferroviário